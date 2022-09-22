وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 بالمئة إلى 91 دولارا للبرميل بمنتصف اليوم، لتعوض خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 1.4 بالمئة إلى حوالي 84 دولارا للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان الأربعاء إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة لكبح التضخم، وأشار إلى أنه سيواصل رفع تكاليف الاقتراض خلال العام.

ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي تبنى نبرة متشددة أمس، فقد رأى بعض المحللين أن عدم رفع سعر الفائدة بنسبة أكبر وفر بعض الارتياح لأسواق النفط.

وحد ارتفاع سعر الدولار من مكاسب النفط، حيث أنه يجعل الخام أكثر تكلفة للعديد من المشترين. ولامس مؤشر الدولار أمس أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة من العملات الأخرى.