وقال الاتحاد الدولي للاتصالات في بيان، إن عدد المتصلين بالإنترنت في العالم في الفترة الحالية يقدر بحوالي 5.3 مليارات شخص.

وبينما لا يزال النمو في الأعداد مشجعاً، يشير التقرير إلى أنه في ظل غياب استثمارات جديدة في البنية التحتية، وتراجع الزخم لاستقطاب مهارات رقمية جديدة، فإن فرص ربط سكان العالم بشبكة الانترنت حتى عام 2030 تتراجع بشكل متزايد.

وفيما لا يزال 2.7 مليار شخص غير قادرين على الوصول للإنترنت هذا العام، فقد كان عددهم عند 3 مليارات في 2021 و نحو 3.6 مليارات عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19.

وشدد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولين جاو، على أن زيادة أعداد المتصلين بشبكة الإنترنت في السنوات الماضية قد أعطى دفعة جيدة من التفاؤل للاتحاد، إلا أنه يجب الحفاظ على الوتيرة عينها لضمان استفادة الجميع من الخدمات الرقمية.

وأضاف أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال زيادة الاستثمار في الشبكات والتقنيات الرقمية، وإقرار تشريعات مستوحاة من أفضل النماذج وعمليات التدريب.

وحدد الاتحاد الدولي للاتصالات عقبتين رئيسيتين أمام هدفها المتمثل في جعل سكان العالم متصلين بشكل كامل بالإنترنت، أولها أن السكان الذين لا يزالون غير متصلين بالشبكة، هم أيضاً أكثر السكان الذين يصعب الوصول إليهم بالتكنولوجيا، وثانيا صعوبات الانتقال من نفاذ بسيط للشبكة إلى وصول منتظم وسهل ومستقر.

ويعتبر الاتحاد أن العقبات المتمثلة في سرعات الاتصال البطيئة للغاية، والأسعار المرتفعة جداً للمعدات والاشتراكات، والافتقار إلى الثقافة الرقمية أو حتى الحواجز الثقافية واللغوية، تعتبر عقبات حقيقية، إلا أن هناك عقبال أخرى أكثر صعوبة تتمثل في التمييز بين الجنسين وأحياناً النقص في الحصول على الكهرباء.

وأوضح جاو أن إفريقيا لا تزال الأقل اتصالاً بين مناطق الاتحاد الست، مع نسبة تقدر بنحو 40 بالمئة من سكانها فقط هم من يتمتعون باتصال بالإنترنت، فيما يبلغ هذا المعدل في البلدان العربية نحو 70 بالمئة.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع معدل انتشار الإنترنت من 61 بالمئة في عام 2021 إلى 64 بالمئة هذا العام.

وتسجل الأميركيتان ورابطة الدول المستقلة وأوروبا معدلات تزيد عن 80 بالمئة.

وتأتي "القارة العجوز" في المرتبة الأولى مع اتصال 89 بالمئة من سكانها بالإنترنت.