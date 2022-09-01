ومن المتوقع أن يتم إنشاء المفاعل الجديد في موقع "سايزويل" شرق بريطانيا، بالشراكة مع شركة "ايه دي اف" الفرنسية للطاقة، ليتيح تزويد نحو 6 ملايين منزل في المملكة المتحدة بالطاقة.

وقال جونسون واحد من خطاباته الأخيرة كرئيس لوزراء بريطانيا، أن البلاد تحتاج للعمل بشكل جاد في ما يتعلق ببناء محطة "سايزويل سي".

وأضاف جونسون أن تخصيص 700 مليون جنيه استرليني للمشروع يعد جزءًا من تمويل أكبر بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني (1.96 مليار دولار) لتطوير مشروعات نووية على نطاق أوسع في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن مشروع "سايزويل سي" سيخلق عشرات الآلاف من فرص العمل.

وكرر جونسون، والذي من المقرر أن يترك رئاسة وزراء بريطانيا الثلاثاء القادم، تعهده السابق بأن تستمر الحكومة البريطانية في بناء مفاعل نووي واحد سنويًا، موضحًا ثقته بأن من سيخلفه في رئاسة الوزراء سيسير على نفس الدرب.