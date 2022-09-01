وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع 5000 طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية، ليبلغ 232 ألفا في الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار انخفاض عدد الطلبات بمقدار 6000 عما تم إعلانه سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تبلغ الطلبات عدد 248 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في معدلات الفائدة لكبح التضخم، الأمر الذي أثار خطر حدوث ركود، فإنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على تسريح للعاملين على نطاق واسع.

ولا تزال الطلبات أقل من نطاق 270-300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.