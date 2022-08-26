وقالت الشركة إن الإضراب من المحتمل أن يتسبب في تعطل كبير لخدمات العملاء.

وهذا الإضراب هو الأحدث في سلسلة من الإضرابات العمالية في بريطانيا، حيث يطالب العمال بأجور أعلى في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة، مع ارتفاع فواتير الطاقة وتوقعات بأن يتجاوز التضخم 13 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال الأمين العام لنقابة عمال الاتصالات في بريطانيا، ديف وارد، لشبكة سكاي نيوز، إن العمال "سيقاتلون" بكل ما في وسعهم للحصول على الزيادة في الأجور.

وقالت "رويال ميل" إنها عرضت زيادة في الأجور بنسبة 5.5 بالمئة لأعضاء نقابة عمال الاتصالات، وهي أكبر زيادة منذ سنوات.

ولكن النقابة، التي قالت إن الإضراب هو الأكبر في القطاع هذا الصيف في بريطانيا، تعترض على هذه الزيادة وتقول إن الشركة قررت زيادة في الأجور بلغت 2 بالمئة و1.5 بالمئة أخرى خاضعة لتغير الشروط والأحكام.

وحذرت "رويال ميل" هذا الشهر من أنها قد تُمنى بخسائر في المملكة المتحدة في السنة المالية 2022-2023 إذا جرى تنظيم الإضراب.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الإضرابات في 31 أغسطس والثامن والتاسع من سبتمبر.

وقال سايمون تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة "رويال ميل"، إن الشركة بحاجة إلى تغيير ممارسات عملها لتعكس حقيقة أنها تقدم الآن طرودا أكثر من الرسائل، وإن سوق تسليم الطرود تنافسية للغاية.

وأضاف تومسون لمحطة "إل.بي.سي" الإذاعية إن "رويال ميل" هي شركة يريد المجتمع وجودها، ولكنها بحاجة إلى هذا التغيير حتى تتمكن من التحول إلى نشاط الطرود وتحقق الازدهار، مؤكدًا أن الشركة تريد ان تدفع للعاملين لديها رواتب أكبر إذا ما تحقق التغيير المطلوب.