وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، أن المطالبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بواقع 2000 طلب إلى 243 ألف طلب، مقابل 245 ألف طلب الأسبوع الماضي، وبوتيرة أكبر من التوقعات التي رجحت أن تسجل الطلبات 250 ألف طلب.

وظلت المطالبات قريبة من مستوى 250 ألف، منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 261 ألف طلب في منتصف يوليو.

وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له قبل الجائحة عند 3.5 بالمئة في شهر يوليو، من 3.6 بالمئة في شهر يونيو.

وكان هناك 10.7 مليون فرصة عمل في نهاية يونيو، مع توفر 1.8 فرصة لكل عاطل عن العمل.

وكان الاقتصاد الأميركي قد انكمش بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من العام في القراءة الثانية، وهي وتيرة أخف من القراءة الأولى التي بلغت 0.9 بالمئة.