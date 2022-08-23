وكشف مسح أعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن مؤشر "ستاندرد آند بورز" المجمع لمديري المشتريات، والذي يعد مقياسا جيدا لقوة الاقتصاد الكلية، قد تراجع إلى 49.2 في شهر أغسطس من 49.9 في يوليو، وهو ما يزيد قليلا على متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض أكبر يصل إلى 49.0.

وتشير القراءة أدنى من 50 إلى انكماش، وتقديرات أغسطس الأولية هي الأقل منذ فبراير 2021.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في الشهر الماضي تسجيل نمو في منطقة اليورو بنسبة 0.2 بالمئة هذا الربع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات، والذي يغطي قطاع الخدمات البارز في المنطقة إلى 50.2 من 51.2 وهو ما يزيد بقليل على المستوى الفاصل بين النمو والانكماش، وأدنى من توقعات رويترز عند 50.5.

وتراجع نشاط الصناعات التحويلية مجددا في الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للمصانع إلى 49.7 من 49.8 وهو أقل مستوى منذ يونيو 2020، في حين سجل المؤشر الذي يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع 46.5 مقارنة مع 46.3 في يوليو.