واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1736.43 دولار للأونصة بحلول الساعة 0655 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 يوليو تموز عند 1727.01 أمس الاثنين.

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1749.10 دولار.

وقال المحلل البارز للسوق في سيتي إندكس، مات سيمبسون، "المخاوف من أن يبعث رئيس الفيدرالي برسالة متشددة في الندوة بجاكسون هول إلى جانب التحذير من حدوث ركود تسببا في ارتفاع الدولار والتأثير على المعدن الأصفر".

وعوض الدولار خسائره في وقت سابق وربح 0.2 بالمئة محاولا تجاوز أعلى مستوى له في عقدين في يوليو. وارتفاع الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة على المشترين من حاملي العملات الأخرى.

وتسبب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بشكل سريع منذ مارس والتعليقات بشأن المزيد من التشديد في تقليل جاذبية الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم. وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 300 دولار منذ أن تجاوزت مستوى ألفي دولار للأوقية في أوائل مارس.

وسيُلقي باول كلمة أمام المؤتمر السنوي للبنوك المركزية العالمية في جاكسون هول في وايومنج يوم الجمعة، وهو خطاب من المتوقع أن يشير إلى مدى رفع تكاليف الاقتراض الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 18.88 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 868.50 دولار وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2012.36 دولار.