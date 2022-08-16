وقال المكتب المركزي للإحصاء الاثنين إن المؤشر ارتفع 1.1 بالمئة في يوليو من يونيو، مدفوعا بزيادات في أسعار النقل والفاكهة الطازجة وإيجارات المساكن.

ويجتمع بنك إسرائيل المركزي يوم الاثنين القادم ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى إلى 1.75 بالمئة بعد زيادة مماثلة قبل شهر. ورفع صانعو السياسة النقدية سعر الفائدة من 0.1 بالمئة في أبريل ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي ثلاثة بالمئة بحلول العام القادم في مسعى لكبح التضخم.

وما زال معدل التضخم أقل كثيرا من المستويات المسجلة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والبالغة 8.5 بالمئة و8.9 بالمئة على الترتيب لكن الأسعار ترتفع بوتيرة سريعة وتثير غضبا متناميا بين الإسرائيليين. وأصبحت تكلفة المعيشة قضية رئيسية للمرشحين قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في أول نوفمبر.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في إسرائيل ارتفع إلى 3.7 بالمئة في يوليو من 3.4 بالمئة في يونيو.