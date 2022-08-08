وارتفع الإنفاق الحكومي للإمارات إلى 87.4 مليار درهم (23.7 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 19.6 بالمئة.

وبلغ الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام الماضي نحو 73.7 مليار درهم (20 مليار دولار)، وذلك وفق إحصاءات وزارة المالية.

وبحسب بيانات وزارة المالية، شمل الانفاق الحكومي الإماراتي في الربع الأول من العام الجاري نحو 28.7 مليار درهم (7.81 مليار دولار) لتعويضات العاملين، وذلك مقارنة بتعويضات بنحو 24.6 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2021، بزيادة قدرها 16.6% أو ما يعادل 4.1 مليار درهم.

كما شمل الانفاق الحكومي نحو 30.9 مليار درهم (8.41 مليار دولار) استخدام السلع والخدمات، و14.1 مليار درهم (3.84 مليار دولار) للمنافع الاجتماعية، و6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار) للإعانات المالية، و1.7 مليار درهم (460 مليون دولار) للفائدة، و1.6 مليار درهم (440 مليون دولار) استهلاك رأس المال الثابت، و304 مليون درهم (82.7 مليون دولار) للمنح، و3.8 مليار درهم ( مليار دولار) للمصروفات الأخرى.

وأظهرت الإحصائيات أن إيرادات الإمارات سجلت 123.8 مليار درهم ( 33.7 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 39.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، إذ بلغت الإيرادات نحو 88.9 مليار درهم (24.2 مليار دولار).

وتوزعت إيرادات الربع الأول من العام الجاري، بواقع 56.7 مليار درهم (15.4 مليار دولار) من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط، ومنتجي الغاز الطبيعي، وعلى البنوك العاملة بالدولة، والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 4.9 مليار درهم (1.33 مليار دولار)، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 62.2 مليار درهم (16.9 مليار دولار).

وأقرت الإمارات في أكتوبر الماضي ميزانية اتحادية تبلغ 58.9 مليار درهم، أي نحو 16 مليار دولار.