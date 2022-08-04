وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو بنسبة 0.37 بالمئة إلى 97.14 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي 43 سنتا أو بنسبة 0.47 بالمئة إلى 91.09 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ فترة ما قبل الأزمة الأوكرانية، والتي اندلعت في 24 فبراير الماضي.

وجاء ذلك في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية، كما زادت مخزونات البنزين، على نحو غير متوقع مع تباطؤ الطلب، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وزاد فتور السوق بعد قرار لتكتل أوبك+ أمس الأربعاء بزيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تمثل 0.1 بالمئة فحسب من الطلب العالمي، فإن توقعات الطلب لا تزال متشائمة بفعل زيادة المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، فضلا عن متاعب الدين في الاقتصادات الناشئة وسياسة مكافحة كوفيد-19 الصارمة في الصين، أكبر مستورد عالمي للنفط.

لكن الأسعار تلقت دعما بسبب محدودية طاقة الإنتاج الفائضة لدى بلدان تكتل أوبك+.