وقال البنك في بيان للبورصة السعودية، يوم الخميس، إن هذه الزيادة تعود إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله جزئيا ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات".

وبلغت إيرادات بنك الرياض في الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.9 مليار ريال، بزيادة 23.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.

وحقق البنك زيادة نسبتها 10.4 بالمئة في ربحه الصافي بالنصف الأول من العام ليصل إلى 3.164 مليار ريال مقابل 2.865 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.

يذكر أن بنك الرياض، تأسس في السعودية عام 1957، ويبلغ رأسماله 30 مليار ريال، ويعمل به أكثر من 5,900 موظف، ولديه 237 فرعا في المملكة، كما أن له فرع في لندن، بحسب موقعه الإلكتروني.