وقال البنك العربي إن نتائج المجموعة في النصف الأول أظهرت مرونتها في بيئة مصرفية مليئة بالتحديات.

وأضافت مجموعة البنك العربي، وهي إحدى المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط، في بيان إن ودائع العملاء قفزت بنسبة 2 بالمئة إلى 47.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو في حين ارتفعت القروض 6 بالمئة إلى 35.7 مليار دولار.

تأسس البنك العربي والذي يتخذ من عمان، عاصمة الأردن، مقراً له في عام 1930 ويمتلك شبكة مصرفية تضم ما يزيد على 600 فرع موزعة عبر خمس قارات، بحسب موقعه الإلكتروني.