وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء ارتفاع الإيرادات بنسبة 12 بالمئة، في الفترة من أبريل إلى يونيو، لتصل إلى 11.3 مليار دولار، ما يعد أعلى بكثير من توقعات وول ستريت المقدرة بـ 10.56 مليارات دولار، وفق محللين استطلعت آراؤهم مؤسسة فاكت ست.

غير أن ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة الإنفاق على التسويق اثر على أرباح الشركة.

وباستثناء عناصر غير متكررة حقق سهم شركة كوكاكولا ربحا قدره 70 سنتا في الربع الثاني، بارتفاع أيضا عن توقعات محللين، الذين قدروا الأرباح عند 67 سنتا.