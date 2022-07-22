وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 10.6 بالمئة، بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية 4.9 بالمئة. وارتفع المؤشر 0.5 بالمئة على أساس شهري.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي و0.8 بالمئة على أساس شهري.

يذكر أن بنك المغرب المركزي كان قد أبقى معدل الفائدة عند مستوى 1.5%، موضحا إن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد، على الرغم من ارتفاع التضخم الذي يتوقع المغرب كبح جماحه العام المقبل.

وتوقع بنك المغرب المركزي أن يرتفع التضخم إلى 5 بالمئة هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى 2 بالمئة العام المقبل.