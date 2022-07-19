وقالت براندي سوانسون، مديرة المعرض الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات الذي يستضيف معارض البيع بالتجزئة في مواقع بجميع أنحاء الولايات المتحدة، إن حادث السطو وقع في الساعات الأولى من يوم 11 يوليو في مدينة فرزير بارك بينما كانت شاحنة تابعة لشركة برينك للخدمات الأمنية تنقلها إلى منشأة للتخزين.

وأبلغت السلطات في البداية عن وقوع السرقة في مدينة لانكستر بشمال مقاطعة لوس انجليس، لكن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) أكدوا في وقت لاحق أن المكان هو في فريزر بارك على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب في مقاطعة كيرن.

وقال أحد البائعين الضحايا شريطة عدم الكشف عن هويته متحدثا إلى قناة (كيه.سي.إيه.إل9) التابعة لشبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية ومقرها لوس انجليس، "كانت جميعها مجوهرات نفيسة... لكنها اختفت وحسب".

وتابع "يوم الأحد كان لديك بضائع، أما اليوم فلا شيء لديك". وقال إن الكثير من البضائع المسروقة كانت قطعا فريدة من نوعها.

وقالت سوانسون إن السرقة شملت ما بين 25 إلى 30 خزانة مجوهرات وأحجار كريمة تخص 18 عارضا فرديا في معرض في سان ماتيو جنوب سان فرانسيسكو. وكانت تلك البضائع في طريقها إلى التخزين قبل عرض آخر مقرر لها في باسادينا.

ولم يجر الإدلاء بمزيد من التفاصيل فيما يخص حادثة السرقة.

وذكرت شركة برينكس في بيان صحفي أن المفقودات لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دولار، في حين قال سوانسون إن قيمتها تقارب المئة مليون دولار. ولم يتم الوصول إلى شركة الخدمات الأمنية للحصول على تعليق .

ولتفسير هذا التناقض، قالت سوانسون إن العارضين الأصغر حجما يميلون إلى التقليل من قيمة قطعهم للتأمين بسبب ارتفاع تكلفة التغطية.

وأضافت أن مجموعتها تعمل جنبا إلى جنب مع سلطات إنفاذ القانون المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتابعت أن من غير الواضح الطريقة التي سرقت بها الشاحنة، وما إذا كانت أجهزة تتبع ثبتت في الخزانات أو كاميرات مراقبة في الشاحنة أو في المنطقة.