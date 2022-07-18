ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.56 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 102.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0736 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 2.1 بالمئة يوم الجمعة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 1.25 دولار، أو 1.3 بالمئة، لتصل إلى 98.84 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته في عدة سنوات اليوم الاثنين، مما أدى إلى دعم أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط.

وضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى بشكل أكبر.

وفي الأسبوع الماضي، سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في حوالي شهر وسط مخاوف من ركود يضر بالطلب على النفط.

استمرت الفحوصات الجماعية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في أجزاء من الصين هذا الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. ومع ذلك، ظلت إمدادات النفط شحيحة، مما يدعم الأسعار.