وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 101.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1121 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 65 سنتا، أي 0.7 بالمئة، إلى 99.18 دولار للبرميل.

وكانت المعاملات متقلبة بعد هبوط الأسعار في وقت ما من الجلسة بحوالي دولارين، ثم عاودت الزيارة وصعدت بنحو دولار واحد.

وفي مؤشر على أن إمدادات النفط ربما تظل شحيحة، شددت واشنطن العقوبات المفروضة على إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أمس الأربعاء لتضغط على طهران من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتراجعت أسعار النفط في الأسابيع الماضية، مما يلقي الضوء على المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتراجع الطلب على السلع الأولية.