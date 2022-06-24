وبلغت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 110.05 دولار للبرميل، منخفضة 1.69 دولار أو 1.5 في المئة.

وكذلك تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 104.27 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.92 دولار أو 1.8 في المئة.

وقال باول إن تركيز مجلس الاحتياطي الاتحادي على كبح التضخم "غير مشروط" وأن سوق العمل قوي على نحو غير مستدام، وهي تصريحات أثارت المخاوف من المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وكانت مصادر ذكرت أن أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها بما في ذلك روسيا ستلتزم على الأرجح بخطة لزيادة الإنتاج في أغسطس.

واتفقت المجموعة المعروفة باسم أوبك+ في اجتماعها الأخير في الثاني من يونيو على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو، أو سبعة في المئة من الطلب العالمي، وبالمقدار نفسه في أغسطس، ارتفاعا من خطة أولية لإضافة 432 ألف برميل يوميا على مدى ثلاثة أشهر حتى سبتمبر.