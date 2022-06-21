وأنهى نيكي معاملات اليوم مرتفعا 1.84 بالمئة ليغلق عند 26246.31 نقطة بعدما صعد بما يصل إلى 2.5 بالمئة خلال الجلسة.

وفي بداية الأسبوع تراجع نيكي إلى 25520.23 نقطة لأول مرة منذ 16 مارس.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.05 بالمئة إلى 1856.20 نقطة.

وتعافت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بعد انخفاضها أمس الاثنين. وزاد سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 3.42 بالمئة في حين صعد سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 2.88 بالمئة.

وكانت أسهم التكنولوجيا ضمن الأكثر ربحا، إذ قفز سهم سوني 3.99 بالمئة في حين زاد سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 2.88 بالمئة.

كما صعد سهم طوكيو إلكترون المصنعة للشرائح الإلكترونية 2.55 بالمئة وارتفع سهم أدفانتست 2.35 بالمئة.

وكان قطاع الطاقة الأفضل أداء على المؤشر نيكي وارتفع 3.74 بالمئة مدعوما بصعود أسعار النفط.