ونقل بيان عن النتائج المالية لدار "بلومسبوري" عن مديرها العام نايجل نيوتن قوله إن "السؤال الذي كان يدور في أذهان الجميع هو هل ستستمر قفزة (المطالعة) التي سجلت خلال الجائحة؟".

وأضاف "نحن نعرف الجواب الآن: القراءة عادة أعيد اكتسابها وتستمر في الازدهار".

وأشار البيان إلى أن الدار سجّلت "أعلى النتائج على الإطلاق إذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 24 بالمئة ووصلت إلى 230,1 مليون جنيه إسترليني، في حين ازدادت الأرباح - قبل الضرائب وباستثناء العناصر الاستثنائية - بنسبة 40 بالمئة وبلغت 26,7 مليون جنيه إسترليني". وحققت الدار خلال عامين ارتفاعاً في مبيعاتها بنسبة 41 بالمئة.

ولاحظ أن الجائحة "جعلت الجميع يعيدون النظر في الطريقة التي يمضون بها وقتهم، وأدى ذلك إلى زيادة مبيعات الكتب التي تناسب اهتمامات كلّ شخص، كالطهو ونشاطات اللياقة البدنية والتاريخ والروايات".

وازدادت مبيعات السلسلة التي ألفتها الكاتبة جاي كاي رولينغ وتدور حول مغامرات الفتى الساحر هاري بوتر بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي مع اقتراب الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق الرواية الأولى منها.