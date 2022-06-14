تضمن مشروع القانون أنه في حالة وفاة صاحب الراتب التقاعدي "تصرف المنحة كاملة للمستحقين نيابة عنه والفعالة أنصبتهم بالتساوي" بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كما تضمن مشروع القانون زيادة في رواتب المتقاعدين كل عام اعتباراً من 1 أغسطس 2023 بواقع 20 ديناراً (حوالي 65 دولاراً)، واستثناء من ذلك، يجري زيادة الرواتب التقاعدية الشهرية في الأول من أغسطس 2022 بمقدار 30 ديناراً (حوالي 100 دولار).

جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة إجمالي الحضور بالجلسة وعددهم 38 عضوا.

شملت التوصيات تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التعجيل في دراسة الاقتراحات بقوانين التي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية ورفع تقريرها إلى المجلس وإقرارها في أول جلسة مقبلة.

تضمت التوصيات تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تصور لتمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتقديم تقريرها في هذا الشأن للمجلس في أجل لا يتجاوز الشهر.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة التي عقدت للنظر في مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه في المداولتين الأولى والثانية.