وبحلول الساعة 0554 بتوقيت غرينتش، كسب الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.83 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1857.60 دولار.

لكن الذهب لا يزال يُتداول دون أعلى مستويات في شهر التي سجلها الأسبوع الماضي، إذا تراجعت الأسعار بنحو 1% يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أميركية أن أرباب العمل وظفوا عمالة أكثر من المتوقع في مايو.

والمركزي الأميركي في طريقه لرفع معدلات الفائدة بنصف نقطة في اجتماعين للسياسة النقدية في يونيو ويوليو، ورفع تقرير الوظائف الأميركي الصادر الجمعة تلك الاحتمالية.

وترفع معدلات الفائدة الأعلى تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، بينما يعتبر المعدن الأصفر ملاذا آمنا في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.4% إلى 22.22 دولار للأونصة، وجرى تداول البلاديوم عند 2028.81 دولار للأونصة.

وسجلت أسعار البلاتين نحو 1019.75 دولار للأونصة، بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ أواخر مارس يوم الجمعة مسجلا 1032.50 دولار للأونصة.