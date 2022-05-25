وزيادة الفائدة هذا الشهر كانت الأولى بذلك الحجم في أكثر من 20 عاما ووضعت مجلس الاحتياطي في مسار نحو تشديد سريع للسياسة النقدية.

وقال محضر الاجتماع الذي صدر اليوم الأربعاء إن "معظم المشاركين" أعتبروا أن زيادات أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية ستكون"ملائمة على الأرجح" في اجتماعي مجلس الاحتياطي في يونيو ويوليو.

وقال محضر الاجتماع "كل المشاركين اتفقوا في الرأي على أن الاقتصاد الأمريكي قوي جدا وأن التضخم مرتفع جدا" وأن هناك مخاطر متزايدة بأن يستمر تسارع التضخم بالنظر إلى المشاكل الحالية في سلاسل التوريد واستمرار الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.