وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، أن مصر تقدر كلفة الأثر غير المباشر للحرب ذاتها على موازنتها عند 335 مليار جنيه سنويا.

كما قال إن البلاد تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة، من 30 بالمئة حاليا إلى 65 بالمئة خلال 3 سنوات.

وأضاف أن الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، في إطار مكافحتها لآثار الصعوبات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأوضح المسؤول: "نستهدف خفض عجز الموازنة لنحو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأربعة المقبلة، وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026".

كما أعلن مدبولي أن مصر تسعى لتحقيق فائض أولي بنحو 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، مع خفض المديونية إلى نحو 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية يونيو 2026.

تراجع البطالة

ومن جهة أخرى، سجل معدل البطالة في مصر انخفاضا قدره 0.2 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذكر الجهاز، يوم الأحد، أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأول من 2022، مقارنة مع 7.4 بالمئة في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل عدد العاطلين وفقا للجهاز أكثر من مليوني شخص، بنسبة 7.2 بالمئة من إجمالي قوة العمل.