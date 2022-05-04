بحسب بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة، بلغ إجمالي واردات اليابان البترولية 89.15 مليون برميل خلال شهر مارس، مقارنة مع 78.51 مليون برميل في فبراير، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

من جانب آخر، قفزت أسعار النفط الأربعاء بحدود 4 دولارات للخامين القياسيين، وذلك بعد وقت قصير على دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى حظر واردات النفط الروسي، في إطار حزمة سادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 دولارات ليصل سعر البرميل إلى 109.1 دولار للبرميل، فيما قفزت العقود الآجلة للنفط الأميركي القياسي، خام غرب تكساس الوسيط، 4 دولارات أيضا ليتجاوز سعر البرميل مستوى 106.5 دولار.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن ارتفعت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية، مدفوعة ببيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام والوقود الأميركية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.