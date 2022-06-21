يحاول ماسك، أغنى شخص في العالم، شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار. وكان يتحدث الثلاثاء في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرغ.

وأكد ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إن الشركة ستخفض عدد الموظفين بنحو عشرة بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

في الأسبوع الماضي، ألمح إيلون ماسك، في أول حوار مع موظفي تويتر إلى حاجة الشركة لخفض عدد الموظفين لكنه قدم القليل من التفاصيل الجديدة عن استحواذه المزمع على شركة التواصل الاجتماعي.

ظهر ماسك عبر مكالمة فيديو متأخرا عشر دقائق عن جلسة أسئلة وأجوبة أدارها مسؤول تنفيذي في تويتر. وتطرق ماسك إلى الحديث عن وجود كائنات فضائية وحضارات فضائية أخرى وقال إنه يعتقد أن على تويتر دعم "الحضارة والوعي".

أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، موظفي "تويتر" بأنه يريد زيادة عدد مستخدمي الخدمة من 229 مليونا إلى مليار شخص على الأقل.

قال إن الإعلانات ستظل ذات أهمية بالنسبة للشركة، رغم قوله سابقا إنه يعتقد أن تويتر يجب ألا تعرض الإعلانات، بحسب تسجيل صوتي للاجتماع استمعت إليه "رويترز".