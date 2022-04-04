وكان هذا أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عامين، عندما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من احتياطيات النفط الأميركية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار أو واحد في المئة إلى 103.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:23 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 98.43 دولار للبرميل.