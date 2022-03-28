وأمام هذا الاستياء الشعبي والتذمر من قبل المواطنين وارتفاع أصواتهم بالشكاوى من الحكومة والمسؤولين الليبيين بدأ المواطن يلاحظ الاهتمام من قبل أصحاب القرار في الحد من ارتفاع الأسعار خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وناقش معه الضوابط التي تم وضعها لضمان خفض أسعار السلع بالتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، مؤكدا على ضرورة وضع ألية مناسبة لدعم السلع الأساسية وذلك للتخفيف من أعباء ومصروفات كل العائلات الليبية في كل مدن ومناطق ليبيا.

ولمساعدة الليبيين على تجاوز محنة غلاء الأسعار، شدد المنفي على ضرورة منح علاوة أطلق عليها (علاوة غلاء المعيشة للمواطنين) , وقد حددت بـ 300 دينار وتصرف لمرتين وتبدأ قبل رمضان للمساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر الصيام.

وقام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بجولة تفقدية للأسواق التجارية في عدد من مناطق العاصمة طرابلس للوقوف على أوضاع السوق المحلية، وأسعار بيع السلع الأساسية.

وقد تعهد الوزير باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات الضبطية وذات العلاقة للسيطرة على السوق المحلية واستقرار أسعار السلع وضمان انسيابها ونوافرها للمستهلك.

في هذا الإطار كان وزير الاقتصاد قد أصدر قرارا بشأن تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية، موصيا كافة المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز، على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي قفل أي محال مخالفة.

قال رئيس نقابة الخبازين في تصريح المتحكم في أسعار مادة الدقيق حاليا هم التجار وأصحاب المطاحن الذين رفعوا الأسعار بشكل كبير، لافتا الى ان هناك جهات أمنية مختلفة من بينها جهاز الأمن الداخلي تتحرك حاليا في

هذا الملف لإيجاد حل ومعرفة أسباب الأزمة ومن المسؤول عنها.

مسؤول بوزارة الاقتصاد رفض الكشف عن اسمه قال في تصريح لسكاي نيوز عربية "التسعيرة التي قدمها وزير الاقتصاد بشأن تخفيض الأسعار من الصعب تطبيقها ولا تتماشى مع واقع الحال باعتبار أن التجار هم من يتحكم في السوق وفي التسعيرة".

وأضاف المسؤول أن "أقرب مثال على ذلك نلاحظه في استمرار ارتفاع سعر الدقيق رغم أن تسعيرة وزير الاقتصاد التي حددت ثمن قنطار الدقيق بـ 230 دينار، بينما نجده اليوم يباع بـ300 دينار وهو السعر الذي يحدده التجار".

ونبه المسؤول الاقتصادي إلى أن الأسعار وخاصة أسعار الدقيق ارتفعت أسعارها عالميا داعيا وزارة الاقتصاد الى التنبه الى ذلك عند تحديد أسعار المواد الغذائية ومراعاة العرض والطلب والتنبه إلى مطالب المواطنين.

ويرى المسؤول الاقتصادي أنه من الصعب التقيد بالتسعيرة المحددة، لأنه لم يؤخذ رأي أصحاب المحلات التجارية وأصحاب المخابز عند وضعها.