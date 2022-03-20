وتعد موسكو أكبر مورد للغاز لبرلين، وقد أطلق وزير الشؤون الاقتصادية الألماني روبرت هابيك عدة مبادرات لتقليل اعتماد بلاده على روسيا في مجال الطاقة منذ بدأت هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا.

وقال الديوان الأميري في قطر في بيان، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل هابيك، الأحد، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة.

وأكد متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية في برلين، أنه تم التوصل إلى اتفاق.

وقال المتحدث: "الشركات التي أتت إلى قطر مع هابيك ستدخل الآن في مفاوضات تعاقدية مع الجانب القطري".

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي في بيان، إنه التقى أيضا هابيك في الدوحة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين قطر، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، وألمانيا في مجال الطاقة والتعاون المشترك.