وتعرضت بريطانيا لضربة اقتصادية مزدوجة، حيث غادر بعض عمال قطاع المطاعم والمقاهي إلى الخارج بعد الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا، ثم عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأدت القيود المرتبطة بفيروس كورونا إلى اضطراب في سلاسل التوريد، مما أدى إلى نقص الإمدادات في بعض المطاعم ومتاجر التجزئة.

وقالت سلسلة مطاعم "ناندوز" الجنوب إفريقية الشهيرة بوجبات الدجاج المشوي، على "تويتر"، إن "سلسلة التوريد في بريطانيا تواجه كابوسا في الوقت الحالي".

وأضافت أنها تقدم خدمات محدودة في بعض المتاجر داخل بريطانيا، لأن الموظفين بحاجة إلى إكمال فترات العزل المرتبط بأزمة كورونا.

إلا أنها كشفت أن لديها فريقا يعمل الآن مع الموردين، وتأمل في إعادة فتح المطاعم التي أغلقت، بحلول يوم السبت.

وعانى العديد من الشركات في بريطانيا من نقص السائقين والمشغلين في مراكز تجهيز الأغذية، وبينما يكافح السائقون الجدد للتدريب والتأهل خلال فترات الوباء، تعرضت البلاد أيضا لنزوح جماعي للعاملين الأوروبيين غير البريطانيين.