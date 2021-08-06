فقد أظهر تقرير وزارة العمل أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 14 ألفا إلى 385 ألفا في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو، في حين انخفض تسريح العمال إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 21 عاما الشهر الماضي، إذ احتفظت الشركات بعمالها وسط نقص في العمالة.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 248.47 نقطة بما يعادل 0.71 بالمئة إلى 35041.14 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 24.53 نقطة أو 0.56 بالمئة إلى 4427.19 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 109.26 نقطة أو 0.74 بالمئة إلى 14889.79 نقطة.