وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الاثنين، أن المصرف المركزي يسعى من خلال توجهاته لكي يكون من أفضل 10 مصارف مركزية في العالم، طالبا من شركائه تزويده بتوقعاتهم بشأن الاحتياجات المستقبلية من المصرف.

وتتضمن توجهات استراتيجية المصرف المركزي خلال السنوات المقبلة كما أعلنها على موقعه الإلكتروني 7 أهداف، منها إصدار عملة رقمية، ودعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية في الإمارات، وذلك من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

كما تشمل الاستراتيجية استخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية وأنظمة التأمين، إضافة إلى استخدام بنية تحتية للهوية الرقمية، لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأفضل.

وبالإضافة إلى الهدف المتمثل في تطوير بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة لخدمات القطاع المالي وقطاع التأمين، فإن الاستراتيجية تتضمن دعم الاقتصاد الأخضر في الإمارات ومواصلة تطوير بنية تحتية مالية أكثر ابتكارا لدعم تنافسية الدولة في هذا المجال.

وحدد المصرف المركزي تاريخ 15 يوليو الجاري لمشاركة الشركاء في الدراسة التي أطلقها لهذه الغاية تحت عنوان "التوقعات والاحتياجات المستقبلية للشركاء".

يشار إلى أن قيام المصرف المركزي بإطلاق هذه الدراسة يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تصبح الأفضل عالميا.