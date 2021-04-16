وبحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 67.24 دولار للبرميل، عقب أن زادت 36 سنتا أمس الخميس.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 63.74 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 31 سنتا أمس الخميس.

وقالت وحدة تابعة لمجموعة النفط والغاز الكبرى شركة البترول الوطنية الصينية إنه من المتوقع نمو صافي واردات الصين من النفط الخام في 2021 بواقع 3.4 بالمئة في العام الجاري، مقارنة مع 2020 إلى نحو 11.2 مليون برميل يوميا.

وأعلنت الصين عن قفزة قياسية بواقع 18.3 بالمئة في النمو الاقتصادي في الربع الأول من تراجع ناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام الماضي، بيد أن وتيرة النمو من المتوقع أن تسجل اعتدالا في وقت لاحق من العام.

وفي الوقت الحالي، تلقى السوق الدعم من قفزة قوية لمبيعات التجزئة الأميركية، وانخفاض في طلبات إعانة البطالة في أكبر اقتصاد في العالم.