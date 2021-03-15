وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو عشرة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 69.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:47 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 65.73 دولار للبرميل، بزيادة 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في يناير وفبراير، متجاوزا التوقعات، في حين ارتفع إنتاج مصافي التكرير 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال سينغ يك تي المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية سيا إنرجيإن الصناعات الثقيلة الصينية شهدت نموا قويا، إذ سجل إنتاجها من الإسمنت والصلب والألمنيوم نموا في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كوفيد-19، مضيفا أن معدلات النمو جاءت عنيفة بالنظر إلى أسس الصين الكبيرة.

وقال إن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة.