وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية لـ"سكاي نيوز عربية" إن المبادرة تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وأشارت إلى أن مبادرة "أصلك الطيب"، ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحديد 10 مشروعات بالقرى المستهدفة، يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في المشاركة، توجيه الدعم لها، كذلك العمل على إدراج عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن القرى المستهدفة للتطوير في مبادرة "حياة كريمة".

وذكرت أن الملاحظات التي تلقتها الوزارة بعد بيانها وجلسات المناقشة مع مجلس النواب كانت إيجابية جدا، وقد خرجت بعدد من التوصيات بناء على وجهة نظر نواب البرلمان وسيتم الأخذ بها في الخطة المقترحة للعام المالي الجديد، على حد قولها.

وأوضحت وزيرة التخطيط إلى أن اعتمادات المرحلة الأولى من مُبادرة "حياة كريمة"، بلغت نحو 20 مليار جنيه موجهة لـ 375 قرية، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مصري.

وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مصري، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، يغطي العام الأول منها 51 مركزا بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مصري.

من ناحية أخرى، أكدت وزيرة التخطيط المصرية أنه جرى تسجيل كافة المشروعات المتعثرة التي أشار إليها نواب البرلمان، "وجاري تشكيل لجان لمتابعة أسباب التعثر ودراسة كيفية إنهاء هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن".