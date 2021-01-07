وستتراوح الرسوم بين 4.8 بالمئة و7.6 بالمئة وستؤثر في شركات تركية هي: إردمير وإسدمير وتشولاكولو ميتالورجي وهاباش، بحسب نص نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الخميس، وفق "رويترز".

وتظهر الشكوى الواردة في التحقيق أن استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع أربعة بالمئة في 2019 عن 2016، في حين زاد المصدرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1 بالمئة من 2.8 بالمئة لأسباب عدة منها إجراءات للاتحاد ضد مصدرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل.

ويفيد التحقيق بأنه رغم ارتفاع الأسعار التركية بوجه عام، فإنها كانت أقل بصورة مستمرة من أسعار منتجي الاتحاد الأوروبي.

وستطبق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.

وكان التحقيق قد بدأ في مايو بعد شكوى من اتحاد مصنعي الصلب الأوروبي.

وهناك تحقيق آخر مواز يتعلق بمكافحة دعم نفس المنتج الوارد من تركيا وينتهي أيضا في يوليو.