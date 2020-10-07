وزاد الذهب في التعاملات الفورية واحدا بالمئة، إلى 1895.46دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش.

وهبط المعدن الأصفر خلال التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1901.60 دولار للأوقية.

وأعلن الرئيس الأميركي، الذي لا يزال يُعالج من "كوفيد-19"، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز إضافي حتى انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر.

وعزز الإعلان الدولار الأمريكي ودفع الذهب للهبوط. وينظر إلى المعدن الأصفر على نطاق واسع على أنه وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وفي وقت لاحق، طلب ترامب من الكونغرس تمديد مساعدات أجور جديدة بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران الأميركية.