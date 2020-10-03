ووفق الصحيفة، فإن بلدية إسطنبول الكبرى، دعت أهالي المدينة لترشيد استهلاك المياه، محذرة من انخفاض غير مسبوق في مخزون المياه بالمدينة.

وتراجع مستوى المياه في خزان سد "ألمالي" تراجعا إلى نسبة 36.71 بالمئة، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم بلدية إسطنبول، مراد أونجون، استنادا إلى بيانات مديرية المياه والصرف الصحي.

وبيّن أونجون أن مستوى المياه في السد يعد الأقل في السنوات الخمس الأخيرة، واصفا الانخفاض بـ"المثير للقلق"، ولافتا إلى أن مستوى المياه الحالي أقل أقل من الشهر نفسه من العام الماضي بنحو 17.04 بالمئة.

وأرجع المتحدث باسم بلدية إسطنبول هذا التراجع إلى أن درجات الحرارة هذا العام كانت أعلى من المعدلات الطبيعية، فضلا عن تراجع بمعدل الأمطار هذه السنة بنحو 60 بالمئة.

حرب مياه

وتشن كل من تركيا وإيران منذ عقود، حرب مياه على جارتهما العراق، مما تسبب بدمار آلاف الهكتارات الزراعية في بلاد الرافدين.

وباتت آثار حرب المياه التي تشنها تركيا وإيران على العراق، تضرب عصب الحياة الزراعية العراقي، ولا تقتصر تداعياتها على الزراعة فحسب، بل الثروة الحيوانية ومخزون المياه الاستراتيجي، فقطع إيران لمياه "نهر الزاب" الأسفل، جعل مخزونات المياه في "سد دكان" تسجلا انخفاضا غير مسبوق.

أما مناسيب نهري دجلة والفرات، فهي في تناقص مستمر، بعد أن باتت ورقة ضغط سياسي تستخدمها أنقرة للضغط على بغداد من أجل الحصول على تسهيلات تجارية، مما تسبب في القضاء على آلاف الهكتارات الزراعية وهجرة الفلاحين لأراضيهم.

ويتسبب انخفاض مليار لتر مكعب واحد من المياه بخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، بحسب إحصائيات شبه رسمية، فيما يخسر العراق آلاف المليارات المكعبة سنويا بسبب الحرب المائية التركية- الإيرانية عليه.