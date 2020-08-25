وبينما هبط الدولار، ارتفع كل من الجنيه الأسترالي واليوان الصين إثر اتصال بين كبار المسؤولين التجاريين الأميركيين والصينيين، الذي وصف بأنه "اتصال ناجح".

وعزز ذلك ثقة المستثمرين بأن العلاقات التجارية يمكن أن تصمد حتى فيما تسود الخلافات العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وخلال الاتصال الذي كان مقررا بشكل أساسي سوم 15 أغسطس الجاري، تحدث الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.

وقالت واشنطن إن الجانبين "يتوقعان تقدما"، في حين وصفت وزارة التجارة الصينية المحادثات بأنها "بناءة".

وأدت هذه الأنباء الإيجابية إلى ارتفاع الدولار الأسترالي 0.2 في المئة ليستقر عند 0.7171 دولار أميركي، وارتفاع اليوان الصيني قليلا ليصل إلى 6.9070.

كما أدت إلى تراجع العملة الأميركية مقابل اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1813 دولار وبالنسبة ذاتها مقابل الجنيه الاسترليني إلى 1.3088 دولار.