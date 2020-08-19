ورغم أزمة فيروس كورونا التي ألمت بالعالم، إلا أن أسعار أسهم صانعة هواتف آيفون ارتفعت بنحو 60 في المئة، على ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

ويبلغ سعر سهم أبل الواحد حاليا 466 دولارا، وهو من بين أعلى الأسهم سعرا في العالم.

وكانت أبل وصلت إلى قمية سوقية مقدارها ترليون دولار في أغسطس 2018.

وفي نوفمبر 2019، تجاوزت قيمة أبل السوقية قطاع الطاقة كله في الولايات المتحدة، بواقع 1.17 ترليون دولار.

واستطاعت الشركة الأميركية العملاقة تحقيق هذه الإنجازات على الرغم من المنافسة الشرسة في سوق الهواتف الذكية.