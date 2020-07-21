وساعدت أنباء إيجابية عن لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 في ثلاث مجموعة تجريبية أولية أجواء التفاؤل بشكل عام في السوق ورفعت عملات تنتعش في أوقات انفتاح شهية المستثمرين للمخاطرة، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وأنهت العملة الأوروبية جلسة التداول مرتفعة 0.14 بالمئة عند 1.1444 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر عند 1.1467 دولار.

وقفز الجنيه الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.2656 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.1 بالمئة إلى 95.826 بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أمام العملة الخضراء إلى 0.7011 دولار أميركي و0.6571 دولار أميركي على الترتيب.