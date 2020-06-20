وقالت وزارة النقل الأميركية في بيان إن هذا القرار اتخذ "للحفاظ على التكافؤ" في خدمات نقل الركاب المقررة بين البلدين.

وأضافت أنها مستعدة لمراجعة هذا القرار، إذا عدلت سلطات الطيران الصينية سياساتها، التي تؤثر على شركات الطيران الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة والصين قالتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن كلا منهما سيسمح بأربع رحلات جوية أسبوعيا بينهما.