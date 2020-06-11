وكان عادل ضمن الفريق الاستشاري الرئاسي للتنمية الاقتصادية، وشغل من قبل عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بين عامي 2013 و2017، قبل أن يصبح نائبا لرئيس البورصة عام 2017.

كما تولى رئاسة الهيئة العامة للاستثمار بين عامي 2018 و2019.

وشملت محطات مسيرته المهنية منصب المستشار المالي لشركات وساطة فى الأوراق المالية، كما كان الراحل كاتب مقالات اقتصادية في بعض الصحف المصرية المتخصصة.

وكتب وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك": "ببالغ الحزن أنعيك يا محسن. بغض النظر عن كورونا التي يمكن أن تصيب أيا منا، نصحت الفقيد أن يهتم بصحته وأمراضه المزمنة، لكن اهتمامه بعمله كان أكبر بمراحل".