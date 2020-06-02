وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.94 بالمئة أو ما يعادل 36 سنتا إلى 38.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.73 بالمئة أو ما يعادل 26 سنتا إلى 35.70 دولار للبرميل، حسبما ذكرت "رويترز".

وارتفع برنت إلى مثليه على مدى الأسابيع الستة الفائتة بفضل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، للإمدادات.

لكن برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما زالا منخفضين بنحو 40 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

ويدرس منتجو أوبك+ تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، إلى يوليو أو أغسطس، في اجتماع افتراضي يُعقد عبر الإنترنت في الرابع من يونيو.

وقال إدوارد مويا رئيس أبحاث السلع الأولية لدى سيتي بانك "من المرجح بشدة، احتمال أن تمدد أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى أول سبتمبر، مع الإعداد لعقد اجتماع قبل ذلك الحين لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية".

وبموجب خطة أوبك+ التي جرى الاتفاق عليها في أبريل، فإن الخفض القياسي من المقرر أن يستمر في مايو ويونيو، على أن يجري تقليصه إلى خفض بواقع 7.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو حتى ديسمبر.