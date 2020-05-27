وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في النسخة الرابعة من تقريرها حول أثر جائحة كورونا على الوظائف، أن ما يعادل 305 ملايين وظيفة فُقدت بسبب كوفيد-19.

وأضافت أن الأثر واضح في الأميركتين على وجه الخصوص، اللتين تضمان البؤر الجديدة لتفشي فيروس كورونا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير منظمة العمل الدولية، غاي رايدر، إن العمال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 28 عاما قد يواجهون صعوبات في الحصول على التدريب الملائم، أو الالتحاق بوظائف قد تمثل امتدادا لمهنهم.

وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن نحو واحد بين كل أربعة أشخاص، تم تقليص ساعات عملهم، فق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.