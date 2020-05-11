وقال مسؤول إن وزارة الطاقة وجهت أرامكو لتخفض إنتاجها من النفط الخام في يونيو، بقدر إضافي طوعي، يبلغ مليون برميل يوميل، فوق ما التزمت به المملكة في اتفاق أوبك+، في 12 أبريل الماضي.

وأضاف "بهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياسا على معدل إنتاجها في شهر إبريل الماضي، نحو (4,8) أربعة ملايين و800 ألف برميل يوميا".

وتابع "بالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو، بعد الخفضين الأساس والطوعي، سبعة ملايين و492 ألف برميل يوميا".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المسؤول قوله إن الوزارة وجهت أرامكو بالعمل أيضا على تقليص إنتاج شهر مايو الحالي من مستوى 8.492 مليون برميل يوميا المستهدف، بالاتفاق مع العملاء.

وأشار المصدر إلى أن السعودية تستهدف من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها، سعيا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.