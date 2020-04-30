وانخفضت الصادرات التركية 17.8 بالمئة، في حين زادت الواردات 3.1 بالمئة، مقارنة مع مارس 2019، حسبما نقلت "رويترز".

وأظهر رقم آخر من معهد الإحصاءات التركي، الخميس، تراجع إيرادات السياحة في البلاد بنسبة بلغت 11.4 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.1 مليار دولار.

وكانت إيرادات تركيا من السياحة زادت 17 بالمئة العام الماضي لتصل إلى 34.5 مليار دولار، وفقا لأرقام سابقة.