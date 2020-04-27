وقادت الخسائر العقود الآجلة للنفط الأميركي، التي انخفضت أكثر من دولارين للبرميل بسبب المخاوف من قرب وصول طاقة التخزين في مركز كوشينغ في أوكلاهوما للطاقة القصوى، وفقا لما ذكرته رويترز.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركي إلى 518.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل مقتربة من مستواها القياسي على الإطلاق عند 535 مليون برميل الذي سجلته عام 2017.

وانخفضت العقود الآجلة لـخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو 2.05 دولار أو 12.1 بالمئة إلى 14.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0638 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام برنت 1.08 دولار، نحو 5 بالمئة، ليستقر عند 20.36 دولار للبرميل، مع العلم أن عقود يونيو لخام برنت تنتهي يوم الخميس.

وسجلت التعاملات الآجلة على النفط خسائر للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، وانخفضت في 8 من الأسابيع التسعة السابقة، وأنهى برنت الأسبوع منخفضا نحو ‭24‬ بالمئة، بينما فقد خام غرب تكساس 7 بالمئة.

وامتلأت 70 بالمئة من طاقة التخزين بمركز كوشينج، وهو نقطة تسليم خام غرب تكساس الأميركي، بحلول منتصف أبريل، بينما يقول متعاملون إن الطاقة المتاحة للتخزين مستأجرة كلها بالفعل.

وفي ظل السعي لخفض الإنتاج سريعا، انخفض عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة لأقل مستوى منذ يوليو 2016، كما تراجع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز في كندا لأقل مستوى منذ عام 2000 بحسب بيانات بيكر هيوز.