وقد "وافق المجلس التنفيذي للصندوق على قرض للمساعدة الطارئة بقيمة 745 مليون دولار أميركي لدعم سياسات تونس الاستباقية في مواجهة جائحة كوفيد-19"، حسب بيان للصندوق.

وأشار البيان إلى أنّه "من المتوقّع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3% في عام 2020 تحت وطأة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في ما يعد أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956"، وفق ما نقلت "فرانس برس".